Viscom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Viscom veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Viscom ein Ergebnis je Aktie von -0,030 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at