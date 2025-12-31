|
Viscount Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Viscount Mining hat am 29.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.
Viscount Mining hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
