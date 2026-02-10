Visesh Infotecnics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visesh Infotecnics hat am 07.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 44,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at