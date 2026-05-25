Vishal Bearings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vishal Bearings hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 233,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 221,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,720 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -2,130 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 879,41 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 866,42 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at