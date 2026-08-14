Vishal Bearings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vishal Bearings äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,45 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,340 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vishal Bearings im vergangenen Quartal 226,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vishal Bearings 222,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at