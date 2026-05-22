Vishal Fabrics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vishal Fabrics ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vishal Fabrics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,91 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,48 Milliarden INR.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,52 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Vishal Fabrics ein Gewinn pro Aktie von 1,47 INR in den Büchern gestanden.

Vishal Fabrics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 15,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at