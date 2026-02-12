Vishal Fabrics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vishal Fabrics hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,24 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at