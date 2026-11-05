Vishal Fabrics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vishal Fabrics hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,47 INR gegenüber 0,430 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,42 Prozent auf 3,66 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,33 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at