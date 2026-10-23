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23.10.2026 06:31:29
Vishal Mega Mart: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vishal Mega Mart hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,34 INR gegenüber 0,330 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,99 Milliarden INR – ein Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vishal Mega Mart 29,81 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,359 INR sowie einem Umsatz von 34,41 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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