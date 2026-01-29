Vishal Mega Mart: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vishal Mega Mart präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vishal Mega Mart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 31,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at