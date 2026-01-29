|
29.01.2026 06:31:29
Vishal Mega Mart: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Vishal Mega Mart präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vishal Mega Mart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,70 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 31,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!