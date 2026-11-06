Vishay Intertechnology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vishay Intertechnology hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 978,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 790,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at