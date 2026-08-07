Vishay Intertechnology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vishay Intertechnology präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 888,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 762,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at