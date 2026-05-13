Vishay Intertechnology Aktie
WKN: 861320 / ISIN: US9282981086
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13.05.2026 13:38:04
Vishay Intertechnology Turns To Profit In Q1, Stock Gains In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) announced its first-quarter financial result, reporting a net profit of $7.2 million, or $0.05 a share, compared with last year's net loss of $4.1 million, or $0.03 a share.
The company turned to profit during the quarter mainly due to higher revenue and operating income.
Net revenues were $839.2 million compared to $715.2 million in the prior year.
Looking ahead to the second quarter, the company expects revenues in the range of $875 million and $905 million.
In the pre-market hours, VSH is trading at $35.50, up 5.53 percent on the New York Stock Exchange.
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