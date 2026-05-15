Vishay Intertechnology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vishay Intertechnology hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 839,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 715,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at