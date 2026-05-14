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14.05.2026 06:31:29
Vishay Precision Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vishay Precision Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vishay Precision Group -0,070 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 84,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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