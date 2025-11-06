Vishay Precision Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vishay Precision Group lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 79,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at