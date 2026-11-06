Vishay Precision Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vishay Precision Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vishay Precision Group 85,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at