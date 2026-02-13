Vishay Precision Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vishay Precision Group äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Vishay Precision Group mit einem Umsatz von insgesamt 80,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,400 USD, nach 0,740 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Vishay Precision Group im vergangenen Geschäftsjahr 307,20 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vishay Precision Group 306,52 Millionen USD umsetzen können.

