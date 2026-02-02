Vishnu Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vishnu Chemicals äußerte sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,02 INR, nach 5,25 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 4,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,71 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at