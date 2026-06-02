Vishnu Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vishnu Chemicals lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 6,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vishnu Chemicals 5,82 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 4,50 Milliarden INR gegenüber 3,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 21,14 INR, nach 19,23 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vishnu Chemicals 16,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at