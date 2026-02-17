Vishnu Prakash R Punglia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,41 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishnu Prakash R Punglia ein EPS von 0,310 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,33 Prozent auf 1,77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at