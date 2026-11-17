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17.11.2026 06:31:28
Vishnu Prakash R Punglia gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vishnu Prakash R Punglia lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,03 INR gegenüber 0,290 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Vishnu Prakash R Punglia mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 43,02 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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