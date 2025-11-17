Vishnu Prakash R Punglia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vishnu Prakash R Punglia lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 INR gegenüber 1,90 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Vishnu Prakash R Punglia mit einem Umsatz von insgesamt 2,96 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at