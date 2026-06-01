01.06.2026 06:31:29

Vishnu Prakash R Punglia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vishnu Prakash R Punglia hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,49 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,91 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 4,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12,040 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishnu Prakash R Punglia ein EPS von 4,70 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Vishnu Prakash R Punglia im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 31,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,51 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 12,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:44 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
20:34 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen