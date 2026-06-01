Vishnu Prakash R Punglia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vishnu Prakash R Punglia hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,49 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,91 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 4,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12,040 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishnu Prakash R Punglia ein EPS von 4,70 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Vishnu Prakash R Punglia im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 31,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,51 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 12,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at