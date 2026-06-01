|
01.06.2026 06:31:29
Vishnu Prakash R Punglia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vishnu Prakash R Punglia hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,49 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,30 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,91 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 4,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12,040 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishnu Prakash R Punglia ein EPS von 4,70 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Vishnu Prakash R Punglia im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 31,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,51 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 12,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.