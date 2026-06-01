01.06.2026 06:31:29

Vishwaraj Sugar Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vishwaraj Sugar Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Vishwaraj Sugar Industries 1,11 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,67 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,260 INR gegenüber -1,740 INR im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,77 Milliarden INR – eine Minderung um 16,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,54 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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