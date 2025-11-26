|
Visible Gold Mines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Visible Gold Mines hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
