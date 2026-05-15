BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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15.05.2026 19:30:00
VISION BMW ALPINA: GESCHWINDIGKEIT, VEREDELT
+++ Eine einzigartige Designstudie für ein neues Kapitel von BMW ALPINA +++ Interpretiert das Markenerbe neu – mit zeitgemäßem Design, moderner Ästhetik und Technologie +++ Verkörpert die Werte von BMW ALPINA: Geschwindigkeit, Komfort und Eleganz +++ Klares Bekenntnis der BMW Group zur Bewahrung und Weiterentwicklung von BMW ALPINA +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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