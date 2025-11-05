Vision Cinemas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vision Cinemas hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Vision Cinemas 4,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 70,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,2 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at