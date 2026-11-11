Vision Cinemas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vision Cinemas lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at