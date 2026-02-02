|
Vision Cinemas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vision Cinemas hat am 31.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vision Cinemas 0,210 INR je Aktie generiert.
