Vision Cinemas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vision Cinemas lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vision Cinemas -0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Vision Cinemas mit einem Umsatz von insgesamt 4,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 40,41 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,180 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vision Cinemas ein EPS von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8,91 Millionen INR, gegenüber 32,03 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 72,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at