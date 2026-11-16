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16.11.2026 06:31:29
VISION legte Quartalsergebnis vor
VISION hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 25,97 JPY. Im letzten Jahr hatte VISION einen Gewinn von 25,10 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VISION in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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