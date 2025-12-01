Vision Marine Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vision Marine Technologies hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -4,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -258,670 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1697,30 Prozent auf 13,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 24,530 USD beziffert. Im Vorjahr waren -125,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 13,83 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 395,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,79 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at