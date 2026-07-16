Vision Marine Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vision Marine Technologies hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 29,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1857,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at