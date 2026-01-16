Vision Marine Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vision Marine Technologies äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,86 USD gegenüber -14,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Vision Marine Technologies im vergangenen Quartal 15,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15590,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vision Marine Technologies 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at