|
16.01.2026 06:31:29
Vision Marine Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vision Marine Technologies äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,86 USD gegenüber -14,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Vision Marine Technologies im vergangenen Quartal 15,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15590,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vision Marine Technologies 0,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.