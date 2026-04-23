Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.04.2026 14:33:00
Vision Meta Turismo: Kias Konzept für eine neue Ära der Elektromobilität
Kia zeigt die Studie einer elektrischen Sportlimousine. Darin verbindet der südkoreanische Autokonzern Fahren mit Gaming-Elementen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
24.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.04.26
|ROUNDUP: KI schluckt Jobs im Silicon Valley - Meta als Vorreiter (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Meta: Facebook-Mutterkonzern will etwa jeden zehnten Job kappen (Spiegel Online)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|Meta-Aktie im Fokus: Offenbar Massenentlassungen wegen KI geplant (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.04.26
|Kommission: Social-Media-Verbote allein wirken nicht (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|576,40
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.