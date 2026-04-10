Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.04.2026 16:05:00
Vision Pro: Haben die Apple Stores den Start vermasselt?
Bei der Einführung der Vision Pro benötigten die Kunden viel Unterstützung. Einem neuen Buch zufolge gab es beim Training der Apple-Store-Mitarbeiter Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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