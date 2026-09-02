PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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02.09.2026 11:06:00
Vision Pro: Mehr Entlassungen auch innerhalb der breiteren Apple-Organisation
Zuerst hieß es, es seien 60 Personen gewesen, dann 200 in zwei Abteilungen: Apple entlässt Menschen im Bereich Vision Pro. Offenbar ging der Abbau noch weiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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