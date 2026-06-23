PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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23.06.2026 10:45:00
Vision Pro: Neue visionOS-27-Features teilweise nicht mehr für M2-Modell
Bislang gab es zwischen Vision Pro M2 und M5 nur geringe Unterschiede. Mit visionOS 27 beginnt Apple mit einer Absetzung der beiden Modelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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