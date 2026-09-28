PRO HOLDINGS Aktie
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28.09.2026 16:38:00
Vision Pro 2: Diese Ideen verfolgt Apple laut Gurman
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Apple arbeitet trotz Stellenabbau in der Mixed-Reality-Abteilung angeblich an vier Vision-Pro-Nachfolgern; ein Marktstart wäre erst um 2029 zu erwarten.
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