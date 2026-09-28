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28.09.2026 16:38:00

Vision Pro 2: Diese Ideen verfolgt Apple laut Gurman

Nutzerin mit Vision <a href=Pro." />

Apple arbeitet trotz Stellenabbau in der Mixed-Reality-Abteilung angeblich an vier Vision-Pro-Nachfolgern; ein Marktstart wäre erst um 2029 zu erwarten.

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ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
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