VISION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VISION hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at