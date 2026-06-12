Visional,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Visional,Inc Registered ließ sich am 11.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Visional,Inc Registered die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 119,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 126,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Visional,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at