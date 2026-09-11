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11.09.2026 06:31:28
Visional,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Visional,Inc Registered hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 107,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 84,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visional,Inc Registered einen Umsatz von 21,31 Milliarden JPY eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 461,44 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 400,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 99,30 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 80,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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