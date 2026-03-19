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19.03.2026 06:31:28
Visional,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Visional,Inc Registered ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Visional,Inc Registered die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 97,55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visional,Inc Registered 88,13 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Visional,Inc Registered im vergangenen Quartal 23,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visional,Inc Registered 18,23 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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