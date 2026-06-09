PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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09.06.2026 09:41:00
visionOS 27: Das ist neu beim Vision-Pro-Betriebssystem
Neben iOS 27, macOS 27 und Co. hat Apple auch ein Update auf visionOS 27 angekündigt. Es gibt viele kleinere Verbesserungen, etwa bei Environments und KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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