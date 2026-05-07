Visionstate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visionstate hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at