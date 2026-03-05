Visionstate öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Visionstate äußerte sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at