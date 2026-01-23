|
23.01.2026 06:31:28
Visionstate: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Visionstate präsentierte am 21.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visionstate in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,43 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,49 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
