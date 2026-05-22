Visionwave Hldgs präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Visionwave Hldgs hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Visionwave Hldgs ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at