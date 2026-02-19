Visionwave Hldgs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Visionwave Hldgs hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

